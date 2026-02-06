

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "La linea di un partito è frutto di una sintesi, non una giustapposizione di piattaforme incomunicabili fra loro", serve "u percorso di costruzione sintesi che consenta a tutti di ritrovarsi. Altrimenti c’è un problema: chi la pensa diversamente, si sente estraneo a partito". Lo dice, secondo quanto viene riferito, Piero Fassino intervenendo alla Direzione Pd e rivolgendosi alla segretaria Elly Schlein.

Fassino ha criticato l'accostamento a Casapound di chi vota Sì al referendum e anche gli attacchi per posizioni su Gaza come 'meglio maiale che sionista' chiedendo l'espulsione "mia o di Emanuele Fiano". E pone una questione sul voto della relazione della segretaria: "Io condivido il 90 per cento della relazione di Schlein, ma sul 10 per cento no: organizziamo momenti di confronto non qui in direzione".

Infine sul percorso di ascolto indicato da Schlein: la "campagna di ascolto va rivolta anche a chi ha un atteggiamento critico e diffidente. Possiamo vincere, ma allarghiamo il consenso".

