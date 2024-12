Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Domani, mercoledì 5 dicembre, dalle ore 10.30 alle 16, nella sala David Sassoli della sede nazionale del Pd a Roma in Via Sant’Andrea delle Fratte 16, si svolgerà l'iniziativa 'L'impatto dell'autonomia differenziata sulla P.A.' Per una riforma sostenibile delle Autonomie Locali. Parteciperanno tra gli altri Stefania Bonaldi, Alessandro Alfieri, Marina Sereni, Marta Bonafoni, Matteo Lepore. E' prevista la partecipazione della segretaria del Pd Elly Schlein. Si legge in una nota del Pd.