

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Domani, venerdì 24 ottobre, farà tappa in Trentino-Alto Adige, prima a Rovereto nella provincia autonoma di Trento, e a seguire nella provincia autonoma di Bolzano, undicesimo appuntamento nazionale, il Viaggio del Pd nelle realtà industriali del Paese promosso dal Forum Industria del partito e da Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del Pd che guiderà una delegazione composta da esponenti dei democratici e da parlamentari. Riprende così il viaggio del Partito democratico nelle realtà industriali del Paese che ha toccato 10 regioni nei mesi scorsi visitando eccellenze produttive del Paese, crisi industriali, incontrando amministratori e parti sociali dei singoli territori. Un confronto che prosegue anche sul Libro Verde e sulle proposte per le politiche industriali del Pd che lo scorso mese di Luglio è stato presentato a Roma nel corso della conferenza nazionale sulle Politiche industriali.

Il programma prevede una prima tappa, in vista dell'organizzazione di un secondo appuntamento nella provincia autonoma di Trento, presso la sede del PD a Rovereto per un incontro con le rappresentanze territoriali di CGIL, CISL e UIL e a seguire con la sindaca Giulia Robol e i consiglieri regionali del PD. Sempre nella sede del PD di Rovereto, alle ore 11.30, e' poi previsto un punto stampa di Orlando con la deputata Sara Ferrari e i vertici del partito locale.

Alle ore 15, presso la sede del PD in piazza Domenicani 6 a Bolzano, si terrà un incontro con i sindacati e le Rsu di Acciaierie Valbruna. Alle ore 17 è prevista, sempre a Bolzano, una visita al parco scientifico tecnologico, presso la zona industriale, con startup e Fraunhofer Italia. Alle ore 18 si terrà un incontro con la Fondazione Salvemini presso la Sala Europa in via del Ronco e alle 20.30 una assemblea provinciale del Pd in piazza Domenicani.

