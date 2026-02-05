

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - I riformisti del Pd si sono sentiti per fare il punto prima della Direzione dem di domani. Da settimane veniva sollecitato un momento di confronto da parte della minoranza. Ora è arrivato. E i riformisti fanno sapere che ci andranno senza posizioni precostituite. "Nessun no preconcetto. Ascolteremo la relazione della segretaria e poi, sulla base dell'intervento di Schlein, interverremo", si spiega.

Certo non verranno taciuti elementi di frizione delle ultime settimane: dagli strascichi del 'caso' Delrio sul ddl antisemitismo fino alla polemica delle ultime ore a proposito dell'accostamento a Casapound di chi vota Sì al referendum e ancora ieri le perplessità dell'area riformista sull'opportunità di una mozione unitaria del centrosinistra sulla sicurezza. "Il malessere c'è, ma ascolteremo quanto dirà la segretaria e quindi valuteremo".

Schlein da parte sua è già partita col doppio impegno su referendum e proposte verso le politiche. Su quest'ultimo obiettivo, domenica a Milano c'è stata la prima tappa del 'percorso di ascolto' del Pd che toccherà altre 6 città, tra cui Napoli e Firenze, per chiudersi a Roma il prossimo 7 marzo. Mentre ieri è stata inaugurata la campagna del Pd per il No al referendum con un'iniziativa con Schlein a Pescara, dove a marzo si tornerà a votare in 23 delle 170 sezioni per effetto di una sentenza del consiglio di Stato.

