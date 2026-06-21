Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia, domani 22 giugno, sarà al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'Adn Talks', il nuovo format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. Ad intervistarlo sarà il direttore Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 11.
Pd, domani alle 11 Francesco Boccia in diretta all'Adnkronos
21 giugno, 2026 • 10:22
Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia, domani 22 giugno, sarà al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'Adn Talks', il nuovo format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. Ad intervistarlo sarà il direttore Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 11.