Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "La direzione nazionale del Partito Democratico è convocata venerdì 6 febbraio alle ore 10.30 presso la sede del partito, via S.Andrea delle Fratte 16 (Roma), in forma ibrida. All’ordine del giorno: Relazione della segretaria; individuazione finestra congressi di federazioni". Si legge in una nota del Pd.
**Pd: Direzione venerdì 6 febbraio**
29 gennaio, 2026 • 17:52
