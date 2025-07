Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo deciso di costituire formalmente Comunità Democratica. Con questo nome abbiamo già organizzato diversi convegni l’anno scorso e soprattutto l’appuntamento di gennaio a Milano, che ha visto molte centinaia di partecipanti. Diversi incontri pubblici e a porte chiuse sono stati poi organizzati in questi ultimi mesi. Ci costituiamo formalmente, dunque, per rispondere alle esigenze che ci vengono dai territori: dare luoghi e occasioni di incontro comune a intellettuali, professori universitari, professionisti, responsabili di associazioni e politici". Lo dice il senatore del pd Graziano Delrio.

"Bisogna sanare infatti - ha proseguito Delrio - il divorzio fra cultura e politica e ritrovare il gusto di confrontarsi insieme, avendo saperi diversi per aiutare la società ad essere più giusta. Il divorzio fra cultura, competenza e politica porta per esempio ad ignorare in questi giorni le ricette che il rapporto Draghi, costruito con le migliori intelligenze europee, ha suggerito ai governi europei per rispondere alla crisi dei dazi. Senza cultura non c’è politica e la cultura viene prodotta nella società nelle sue esperienze molteplici. Comunità democratica vuole creare luoghi di confronto e tenta di collegare, di mettere in rete le varie esperienze che trasformano dal basso i territori. E’un lavoro laicamente ispirato dal personalismo comunitario che non ha rapporto con la vita interna dei partiti di centrosinistra, a cui ognuno di noi fornisce liberamente il proprio contributo".