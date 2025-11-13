

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - L'occasione è stata la presentazione dell'ultimo numero della rivista Italianieuropei, dedicato al tema del lavoro. Massimo D'Alema è tornato oggi alla Sala Berlinguer al gruppo Pd della Camera per partecipare all'evento con la segretaria del Pd Elly Schlein, il segretario della Cgil Maurizio Landini, l'ex commissario europeo al Lavoro Nicolas Schmit e la responsabile Lavoro del Pd, Cecilia Guerra. Come effetto fa tornare qua? Chiedono i cronisti e lex-premier: "Venire qua è prestigioso, ma scomodo. Documenti, controlli...".

