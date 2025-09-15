

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Da giovedì 18 settembre fino a sabato 20 la Festa provinciale del PD dell’Aquila ospiterà la Festa nazionale della sanità. “Accanto alle centinaia di iniziative e dibattiti svolti nelle feste di tutta Italia, abbiamo voluto un appuntamento nazionale dedicato a quello che è un tema prioritario dell’agenda politica del Partito democratico”. Così Marina Sereni, Responsabile Salute e Sanità nella Segreteria nazionale del Pd.

“Abbiamo accolto molto volentieri l’invito del PD della Federazione dell’Aquila, che ringrazio, a ospitare questo appuntamento anche perché si tratta di un territorio, un’area interna, che rappresenta la vittima per eccellenza del definanziamento e della privatizzazione strisciante della Sanità messi in atto dal governo Meloni e da quello regionale di Marco Marsilio”, aggiunge Sereni.

"Saranno tre giorni di incontri e dibattiti su alcune delle questioni cruciali per la difesa e il rilancio della Sanità pubblica, come i divari territoriali, l’integrazione socio assistenziale e la non autosufficienza, con un focus sulla medicina di genere. Tante e tanti gli ospiti, locali e nazionali tra cui Marina Sereni, Michela Di Biase, Michele Fina, Marco Furfaro, Roberta Mori, Livia Turco, Alessandro Barattoni, Paola Boldrini, Serenella Caravella, Nino Cartabellotta, Antonella Cazzato, Eva Fascetti, Flavia Franconi, Cristiano Gori, Isabella Mori, Roberta Mori, Silvio Paolucci, Massimo Prosperococco, Anna Romano".

