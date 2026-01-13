Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Profondo cordoglio per la scomparsa di Rolando Nannicini. Ci lascia un amministratore amato, un deputato impegnato su temi delicati come quelli economici e sociali. Ma anche un uomo di dialogo, molto legato al territorio. Un abbraccio a Tommaso e alla famiglia da parte dei deputati del Partito democratico". Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.
Pd: Braga, 'Rolando Nannicini uomo di dialogo legato a territorio'
13 gennaio, 2026 • 11:23
