

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Un partito ha bisogno di risorse per vivere e per agire. Per questo è un’ottima notizia il record della raccolta dal 2 x mille in favore del Pd. I finanziamenti garantiscono accesso alla rappresentanza e riducono la distanza tra cittadini e istituzioni". Così Chiara Braga e Francesco Boccia, Capigruppo Pd alla Camera dei Deputati e al Senato.

"Ci hanno aiutati a sostenere le spese per il personale, a tenere aperte le nostre sedi in tutta Italia, a tornare nelle aree interne, a fare campagne elettorali dove l’accesso ai mezzi di comunicazione e alle piattaforme social si fa sempre più difficile e costoso. Insomma abbiamo usato le risorse per un investimento nella qualità democratica del Paese. Per garantire che i partiti restino strumenti collettivi di partecipazione e la politica torni a essere un servizio pubblico e mai un privilegio per pochi".



