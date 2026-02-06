

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Non possiamo continuare a commentare troppe sconfitte socialiste negli ultimi anni in Europa, per questo dobbiamo darci da fare da europeisti convinti per cambiare e migliorare l’Unione Europea, renderla più rapida nelle decisioni, anche superando il principio dell’unanimita’, come gli stessi Prodi e Draghi da tempo indicano". Così Stefano Bonaccini alla Direzione del Pd.

"E convincere gli Stati nazionali a devolvere più risorse al bilancio dell’Unione per avere le risorse per generare crescita, investimenti, competitività e colmare il gap tecnologico e digitale con colossi come Cina e Stati Uniti. Queste proposte stanno alla base del manifesto-appello che come delegazione del Pd al parlamento europeo abbiamo lanciato nelle scorse ore, per una Europa più forte, unita e giusta".

