

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "In Italia dobbiamo costruire l’alternativa, che significa una coalizione non solo contro la destra, ma per una Italia più giusta, sostenibile, competitiva. Alternativa significa proprio questo: una idea di Paese, un progetto per il Paese. Ad ogni critica una controproposta". Lo ha detto Stefano Bonaccini alla Direzione del Pd.

"Bene dunque una grande campagna di ascolto e confronto come Elly ha lanciato nel Paese reale nelle prossime settimane, per raccogliere idee e proposte che possano servirci per il contributo che il Pd dovrà dare nella costruzione al programma con cui il centrosinistra dovrà presentarsi agli elettori nel 2027. Quando si voterà a maggioranza degli italiani non staranno meglio di cinque anni prima perché la crisi economica e sociale è sotto gli occhi di tutti e sta peggiorando. Dunque subito al lavoro per l’alternativa".

"E’ evidente che se unire le opposizioni non è condizione sufficiente per vincere diventa però necessaria per provarci, a meno che qualcuno non preferisca lo scenario del 2022 quando divisi per tre e ognuno per sé il centrosinistra ha aperto le porte di Palazzo Chigi a Giorgia Meloni".

