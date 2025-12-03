

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - E' stata recapitata oggi la convocazione ufficiale dell'Assemblea nazionale Pd. "L'Assemblea nazionale del Partito democratico è convocata, in forma ibrida - si legge nel messaggio - per domenica 14 dicembre alle ore 10.30 presso l'Auditorium Antonianum" a Roma "con il seguente ordine del giorno: relazione della segretaria Elly Schlein e rendiconto sulla gestione amministrativa e 2x1000".

