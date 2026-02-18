

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "'L’Italia che sentiamo. Ascoltare le voci del Paese per cambiarlo': è questo il titolo dell’iniziativa del Partito Democratico nel percorso che sta attraversando l’Italia per ascoltare categorie e cittadini. Il prossimo appuntamento, “L’Italia che riparte”, si svolgerà a Firenze presso il Teatro Niccolini (via Ricasoli 3), venerdì 20 febbraio dalle 15 alle 19.30 e sabato 21 febbraio dalle 9.30 alle 13. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà sempre presente e interverrà sabato a conclusione dell’iniziativa". Si legge in una nota del Pd.

"Venerdì i lavori si apriranno alle 15 con due panel dal titolo “Costo della vita: energia, cibo e potere d’acquisto” e “Il lavoro che cambia: salari, diritti e nuove vulnerabilità”. Sabato mattina (9.30-13) ripresa con i saluti di Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana, Sara Funaro, sindaca di Firenze, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e Stefano Bonaccini, presidente del Pd. Seguirà il terzo panel dal titolo “Reindustrializzare l’Italia per uno sviluppo giusto e sostenibile” e infine, alle 12, le conclusioni di Schlein".

"Il 20 e 21 il Partito Democratico si metterà all'ascolto della voce delle imprese, del lavoro, delle categorie e delle associazioni. Nelle prossime settimane seguiranno invece altre tappe di ascolto su sanità, welfare, diritti e democrazia. Il percorso terminerà a marzo a Roma".

