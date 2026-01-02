

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Si è spenta Ivonne Trebbi, partigiana con il nome di battaglia Bruna. Protagonista della Resistenza nei gruppi di difesa della donna e nei Sap, dirigente del Partito Comunista Italiano e della Cgil. Ha ricoperto diversi ruoli istituzionali, fino ad essere deputata per due legislature dal 1979 al 1987. Una vita dedicata ai valori dell'antifascismo, della giustizia sociale, della democrazia. La testimone di una generazione a cui dobbiamo la nostra libertà e che non ha mai smesso di battersi dalla parte dei lavoratori e per il diritti sociali e civili”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

