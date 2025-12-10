

Roma, 10 dic (Adnkronos) - "Oggi, 10 dicembre, si è spento Sergio Flamigni, all’età di 100 anni. Partigiano, deputato e poi senatore del Pci dal 1968 al 1987, componente delle commissioni Antimafia e delle commissioni parlamentari di inchiesta sul caso Moro e sulla P2". Lo annuncia sui social l'Archivio Flamigni.

"È stato uno più attenti indagatori e studiosi del caso Moro, con i libri “La tela del ragno”, “Trame atlantiche, “Convergenze parallele”. Nel 2005 ha fondato l’Archivio Flamigni, per mettere a disposizione degli studiosi l’imponente documentazione raccolta in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2. Una vita al servizio della democrazia, della Costituzione, delle istituzioni, della memoria storica, della ricerca di verità, fedele agli ideali di gioventù", aggiunge l'Archivio.

