

Brescia, 3 nov. (Adnkronos) - Il Tribunale del Riesame di Brescia - al termine dell'udienza durata circa due ore - si è riservato di decidere sui sequestri di telefoni, pc e hard disk ordinati dalla Procura di Brescia nei confronti dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti (presente in aula) e del pm Pietro Paolo Mazza, oggi in forza alla Procura di Milano, accusati di peculato e corruzione in un filone d'indagine dell'inchiesta 'Clean' sul presunto 'sistema Pavia'. La decisione è attesa entro giovedì 6 novembre.

