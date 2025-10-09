

Milano, 9 ott. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Brescia e la pm Claudia Moregola, titolare del fascicolo insieme al procuratore capo di Brescia Francesco Prete, hanno appena lasciato il quarto piano del Palazzo di giustizia di Milano dove ha l'ufficio il pubblico ministero Pietro Paolo Mazza. Il personale delle Fiamme Gialle avrebbe acquisito documenti utili per l'ampia indagine nota come Clean. In particolare, Mazza - insieme all'ex procuratore aggiunto Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari sul caso Garlasco - si sarebbe occupato di un fascicolo riguardante Asm, società che si occupa di rifiuti.

