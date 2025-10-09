

Milano, 9 ott. (Adnkronos) - Da quanto si apprende, sono in corso altre attività di perquisizioni da parte della Procura di Brescia che sta approfondendo un altro filone dell'inchiesta Clean 2, che riguarda la società Esitel, che per anni si è occupata delle intercettazioni in Procura a Pavia e della fornitura delle auto per servizi di appostamento e indagini.

La società fu già al centro di una indagine nel 2017 della Procura di Brescia, che però fu archiviata. Nel 2017 la società dei fratelli D’Arena eseguì anche le intercettazioni su Andrea Sempio, indagato nel delitto di Chiara Poggi, riguardava l’ipotesi che fossero stati "deviati dati sensibili e riservati tratti delle intercettazioni fuori dagli ambienti stabiliti per legge".

