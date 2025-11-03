

Brescia, 3 nov. (Adnkronos) - "L'Anm mi deve pagare la parcella per la difesa della magistratura contro se stessa. Si vuole creare un precedente e sindacare dieci anni di lavoro della Procura di Pavia". Lo afferma Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti al termine dell'udienza davanti ai giudici del Riesame di Brescia a cui chiede la restituzione dei device elettronici sequestrati nell'inchiesta sul presunto 'sistema Pavia'. Si tratta del quarto tentativo della Procura di Pavia - tra indagine 'Clean' e caso Garlasco - di ottenere i dati presenti nei computer e nel telefono dell'ex magistrato. In particolare chi indaga ha chiesto di recente di avere accesso agli ultimi 11 anni della vita di Venditti.

