

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - “Non siamo qui per ricordare ciò che eravamo. Siamo qui perché abbiamo deciso chi essere e cosa fare a partire da domani. Abbiamo realizzato questo Congresso perché il Nord produttivo non può più attendere e da oggi torna ad avere la sua voce politica, la voce di chi produce, di chi lavora e di chi ha lavorato. Non siamo gli ‘ex’, non siamo i nostalgici, non siamo una costola di qualcuno. Noi siamo Patto per il Nord, un nuovo partito, ma l'unico partito del Nord”. Lo ha affermato il neo segretario eletto di Patto per il Nord, Paolo Grimoldi, in occasione del Congresso fondativo del movimento politico.

