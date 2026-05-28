

Roma, 28 mag. (Adnkronos/Labitalia) - “È bellissimo, il livello è altissimo. Sono progetti scientifici intelligenti, realizzati con saggezza e tutti legati al territorio”. Lo ha detto Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione Diasorin Ets, intervenendo alla finale nazionale della Challenge 2026 del progetto Mad for Science, ospitata all’Acquario Romano di Roma. Pasinelli ha sottolineato come i progetti presentati dagli studenti rappresentino “una meravigliosa rappresentazione delle ricchezze nazionali italiane, dal vino all’olio dell’Abruzzo fino ai formaggi della Puglia”.

Secondo la presidente della Fondazione Diasorin Ets, “questa capacità di guardare al territorio come una risorsa da valorizzare e di affrontare problemi come l’inquinamento o le infezioni delle piante dà molta speranza nelle generazioni future”. Nel corso dell’incontro Pasinelli ha evidenziato anche il valore educativo dell’iniziativa. “Molti di loro sono in quinta e stanno investendo in un futuro che apparterrà alle generazioni successive; questo è un grande regalo, lo stesso che fa la scienza”, ha spiegato. “I problemi legati al riscaldamento globale non si risolvono piangendosi addosso, ma investendo in innovazione”, ha aggiunto.

La presidente della Fondazione Diasorin Ets ha poi rivendicato il rigore scientifico della selezione: “La giuria è composta da persone che fanno scienza e che sono abituate a valutare rigorosamente”. “È fondamentale che i ragazzi capiscano cosa significhi presentare un progetto per ottenere finanziamenti attraverso un vaglio critico ed esperto”, ha precisato. Pasinelli ha infine parlato dei giovani coinvolti nella Challenge: “È un’iniezione di speranza che scardina gli stereotipi sui giovani sdraiati”. E ha concluso: “Il Paese ha grandi possibilità di farcela se diamo loro le opportunità; questi ragazzi dimostrano di saperle cogliere”.

