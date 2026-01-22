Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Nel sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi crescono soprattutto, rispetto alla rilevazione del 23 dicembre 2025, Fratelli d’Italia (29,4%) e il Movimento 5 Stelle (13,8%): guadagnano 1,1 punti ciascuno. Al contrario, risultano in calo nello stesso periodo il Partito Democratico (21,4%, -1,4), Forza Italia (7,7%, -0,6) e Alleanza Verdi Sinistra (6,7%, -0,7). Variazioni più contenute o nulle per gli altri partiti, a partire dalla Lega (8,2%, +0,1). Intanto il 62% degli italiani dà un giudizio negativo sul Governo Meloni, contro il 33% che esprime un giudizio positivo.
Fratelli d’Italia 29,4% (+1,1 rispetto al 23 dicembre 2025); Partito Democratico 21,4% (-1,8); Movimento 5 Stelle 13,8% (+1,1); Lega 8,2% (+0,1); Forza Italia 7,7% (-0,6); Alleanza Verdi Sinistra 6,7% (-0,7); Azione 3,3% (=); +Europa 2,0% (=); Italia Viva 1,9% (); Noi Moderati 0,9% (=); Altri 4,7% (+0,2). Indecisi + astenuti 34,5%(-2,8).