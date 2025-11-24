

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Fdi al 31,6% e Pd al 22,3. Sono le stime del sondaggio Swg per La7. Segue il Movimento 5 Stelle al 12,5%, Fi al 7,9 e la Lega al 7,7. Al 7% Alleanza Verdi e Sinistra, Azione al 3,3%, Iv al 2,5%, Più Europa all'1,4 e Noi moderati all'1,2%

