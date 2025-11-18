

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Fratelli d'Italia guadagna mezzo punto rispetto alla rilevazione dello scorso 27 ottobre e si attesta al 30,1%, seguito dal Pd al 22,2 % che cresce anch’esso dello 0,5%. È quanto emerge dal sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani.

Il Movimento 5 Stelle, invece, cresce dello 0,2% attestandosi all’ 11,8%. Forza Italia al 9,4%, cede lo 0,1%, mentre la Lega all'8,5% perde lo 0,2%. Alleanza Verdi e Sinistra è al 6,5% (- 0,3%). Azione è al 2,9% (-0,4%), Italia Viva al 2,6% (-0,1%). Infine +Europa è stabile al 2,0%, come Noi Moderati allo 0,7%. In generale, il centrodestra è al 48,7% (+0,2%), mentre il centrosinistra è al 30,7% (+0,2). Il campo largo al 45,1% guadagna lo 0,3%. Gli astenuti-indecisi si attestano al 47,4% (in calo del 1,6% rispetto all’ultima rilevazione).

