

Roma, 20 feb (Adnkronos) - I decreti milleproroghe e aiuti all'Ucraina sono tra i principali temi all'Ordine del giorno delle aule di Camera e Senato per la prossima settimana. A Montecitorio si riprende lunedì 23 febbraio alle 12,20 con le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul Dl milleproroghe, in scadenza il primo marzo e da inviare al Senato. Dalle 14 prenderà il via la votazione per appello nominale e al termine, con prosecuzione notturna dalle 21 alle 24, è calendarizzato il seguito dell’esame.

Martedì, dalle 9,30, all'Odg figura l'eventuale seguito dell'esame del milleproroghe e, a seguire per tutta la settimana, una serie di provvedimenti: il Ddl sull’intesa tra il governo e le Assemblee di Dio in Italia, il Ddl sull'intesa tra il governo e la Tavola valdese, la Pdl su Hiv, Aids, Hpv e infezioni e malattie a trasmissione sessuale, la Pdl sui centri di elaborazione dati, la Pdl sul sostegno a maternità e paternità, il Ddl sulla motorizzazione e la circolazione stradale, la Pdl sull'uso dell'Ia nelle campagna elettorali e referendarie, la Pdl sulle spoglie mortali delle vittime di omicidio (approvata dal Senato) e la Pdl sull'orario di lavoro.

Sempre martedì, alle 15, in aula alla Camera avrà luogo la commemorazione di Angelo Attaguile. Al Senato si riprende martedì 24 alle 16,30 con il Dl sugli aiuti all'Ucraina, già approvato dalla Camera. All'Odg dell'aula risulta anche l'esame del Dl milleproroghe, se approvato dalla Camera. Tra le attività delle commissioni di palazzo Madama, martedì dalle 14 la Affari costituzionali si occupa tra le altre cose dei Ddl sul contrasto all'antisemitismo, su violenza sessuale e libera manifestazione del consento e sui Livelli essenziali delle prestazioni.





