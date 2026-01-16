

Roma, 16 gen (Adnkronos) - Le comunicazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio sono al centro della prossima settimana di lavori parlamentari. Alla Camera si riprende lunedì 19 alle 10 con la discussione sulla conversione del Dl sull'Ex Ilva, già approvato dal Senato e in scadenza il 30 gennaio. A seguire la legge sulle Pmi, già approvata dal Senato, per la quale è stata deliberata l'urgenza.

L'esame con votazioni parte da martedì alle 14, per tutta la settimana, e all'Odg dell'aula ci sono, oltre a Ex Ilva e Pmi, il Ddl sulla sicurezza delle attività subacquee (già approvato dal Senato), la Pdl sulla dispersione scolastica, la Pdl sui cammini d'italia (approvata dal Senato), la delega al governo sulle attività educative e ricreative non formali, la Pdl sul giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre. Mercoledì 21 alle 9,30 sono invece in programma le comunicazioni del Guardasigilli sull’amministrazione della giustizia, previste anche al Senato lo stesso giorno ma alle 15.

A palazzo Madama i lavori riprendono martedì 20 alle 16,30 con i Ddl sulla cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo (già approvato dalla Camera) e i Ddl costituzionali sullo Statuto del Friuli Venezia Giulia, che prevede il voto a maggioranza assoluta, e sullo Statuto del Trentino Alto Adige. Al Senato, tra le altre cose, nel calendario della commissione Affari costituzionali martedì 20 è previsto il seguito dlel'esame congiunto dei testi sul contrasto all'antisemitismo.

