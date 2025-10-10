

Roma, 10 ott (Adnkronos) - L'informativa urgente del governo sugli accordi di pace in Medio oriente è uno degli appuntamenti più rilevanti della prossima settimana in Parlamento. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà alla Camera alle 9 e alle 11 al Senato, dopo la richiesta avanzata da tutti i Gruppi parlamentari seguita agli ultimi sviluppi del conflitto a Gaza.

Alla Camera i lavori riprendono martedì mattina, alle 10, con all'Odg, tra le altre cose, la discussione generale della mozione Schlein, Fratoianni, Boschi, Magi per evitare il rinnovo del memorandum d'intesa sui migranti del 2017 con la Libia. Da martedì pomeriggio, con votazioni, il calendario dell'aula di Montecitorio prevede tra le altre cose il Ddl collegato alla manovra sulla revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero e la Pdl di modifica al Codice dei beni culturali e del paesaggio per l’istituzione del circuito 'Italia in scena'.

Al Senato si riprende martedì alle 16,30 con il Ddl sul conflitto di interessi nella commissione Antimafia. A seguire, il Dl sulla riforma degli esami di Stato che scade l'8 novembre. Sia alla Camera che al Senato sono confermati i tradizionali appuntamenti con il Question time e gli atti di sindacato ispettivo.





