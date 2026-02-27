

Roma, 27 feb Adnkronos) - La Giornata internazionale della donna e la riforma della Rai sono alcuni dei principali temi all'Ordine de giorno di Camera e Senato per la prossima settimana. A Montecitorio si riprende lunedì 2 marzo alle 15 con la discussione generale della mozione sulla parità di genere in occasione della Giornata internazionale della donna e di quella sul rilancio del progetto degli Stati Uniti d’Europa.

Da martedì 3 alle 14 il calendario dell'aula prevede l'esame del Ddl delega per il riordino del codice della strada, la Pdl sul regolamento di polizia mortuaria, la Pdl sulla riduzione dell’orario di lavoro e poi delle mozioni sulla parità di genere e Stati Uniti d'Europa. Mercoledì 4 marzo, alle 16,30, sono previsti gli interventi in aula occasione della celebrazione della Giornata internazionale della donna.

Al Senato si riprede martedì 3 marzo alle 16,30 con la discussione dei Ddl sui servizi dei media audiovisivi, del servizio pubblico radiotelevisivo, sulla governance Rai e, a seguire, dei Ddl su antisemitismo.





