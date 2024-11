Roma, 29 nov (Adnkronos) - Doppia fiducia alla Camera nella prossima settimana di lavori parlamentari. A Montecitorio, dopo le discussioni generali sul Ddl sulla magistratura onoraria, si comincia dalle 14 di martedì 3 dicembre con le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla legge annuale per il mercato e la concorrenza.

A seguire, dalle 16 con eventuale notturna, il Dl fisco con la preannunciata questione di fiducia non prima delle 18. Il provvedimento, approvato dal Senato, scade il 18 dicembre. Mercoledì 4 dicembre, dalle 16.20, dichiarazioni di voto sulla fiducia, dalle 18 votazione con appello nominale e dalle 19 alle 24 seguito dell'esame del Dl fisco.

Giovedì, dalle 9,30 alle 13,30, dichiarazioni di voto finale e voto finale del Dl fisco. Sempre giovedì, dalle 14, all'esame dell'aula ci sarà il Dl ambiente, se trasmesso dal Senato, con la questione di fiducia già preannunciata. Il provvedimento scade il 16 dicembre.

(Adnkronos) - Al Senato, da martedì alle 16,30 il primo punto all'Odg è il Dl flussi già approvato dalla Camera e in scadenza in 10 dicembre. A seguire il Dl ambiente con Montecitorio che attende la trasmissione del provvedimento approvato. Sia al Senato che alla Camera sono all'Odg per metà settimana i tradizionali appuntamenti con il Questione time e poi quelli con gli atti di sindacato ispettivo.