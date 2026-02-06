

Roma, 6 feb (Adnkronos) - Il decreto sugli aiuti all'Ucraina è al centro dei lavori della prossima settimana in Parlamento, dove è prevista anche una cerimonia alla Camera alla presenza del presidente della Repubblica. I lavori a Montecitorio riprendono lunedì alle 13,30 con le discussioni generali dei provvedimenti che saranno esaminati e votati dall'aula a partire da martedì alle 14. Al primo punto dell'Odg c'è il Dl sugli aiuti all'Ucraina, da inviare al Senato e in scadenza il primo marzo.

A seguire il Ddl sui rapporto da Stato e Diocesi ortodossa romena d’Italia, la Pdl sulla insequestrabilità delle opere d'arte prestate, la Pdl sulla Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star. Martedì alle 10, però, in aula a Montecitorio è prevista la cerimonia del 'Giorno del Ricordo' alla presenza del presidente della Repubblica.

Mercoledì 11 alle 16,15 avrà invece luogo, sempre in aula alla Camera, la commemorazione di Luigi Nicolais e giovedì 12 alle 13,30, quella di Ileana Argentin. Al Senato si riprende martedì 10 alle 16,30. All'Odg dell'aula figura la discussione del Ddl sulla partecipazione popolare alle società sportive (approvato dalla Camera) e quello sui cammini d'Italia (approvato dal Senato e modificato dalla Camera).

(Adnkronos) - Nel calendario dei lavori a palazzo Madama, come seguito degli argomenti, sono iscritti tra gli altri anche i Ddl di riforma della Rai e il decreto elezioni appena approvato dalla Camera. I capigruppo di opposizione hanno scritto una lettera al presidente del Senato Ignazio La Russa chiedendo di rivedere il programma dei lavori e, tra le altre cose, esaminare i Ddl sulla riforma Rai.

Sempre a palazzo Madama prosegue in commissione Affari costituzionali, da martedì alle 14, l'esame dei Ddl sul contrasto all'antisemitismo. Le commissioni Esteri e Difesa, da martedì alle 16, si occupano invece del decreto legislativa di revisione dello strumento militare nazionale e dello Dpr sull'ordinamento militare per l'incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del ministro della Difesa.









