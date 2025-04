Roma, 11 apr (Adnkronos) - Il Documento di economia e finanza e il Dl bollette sono alcuni degli argomenti principali al centro dell'agenda dei lavori parlamentari della prossima settimana. Alla Camera si riprende lunedì 14 aprile alle 10 con la relazione sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nel 2025 e sulle missioni in corso. A seguire il decreto sulle tariffe di energia elettrica e gas naturale che scade il 29 aprile e deve andare al Senato, che viene approvato con la fiducia.

Martedì 15 aprile alle 12,20 sono fissate infatti le dichiarazioni di voto sulla fiducia, alle 14 la 'chiama' per il voto e poi il resto dell'esame del decreto, che è in calendario anche il giorno dopo. Mercoledì l'Odg di Montecitorio comprende alcune Pdl (obesità, riduzione dell'orario di lavoro), le mozioni sul Pnnr e, dopo le votazioni, le discussioni del Ddl sulle zone montane e della Pdl sull'istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari.

Giovedì è in programma l'avvio dell'esame del Documento di finanza pubblica, appena arrivato a Montecitorio, con le audizioni in commissione Bilancio. Al Senato si riprende martedì 15 alle 16,30 con la commemorazione dell'ex senatore Giacomo Caliendo e, a seguire, con l'esame del Ddl sulle prestazioni sanitarie, sono attese le repliche del relatore e del governo e poi le votazioni.