Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Io credo nella possibilità che le donne debbano avere di dimostrare il loro valore, non ho mai pensato che la soluzione fossero le quote di qua e di là... per me la soluzione è nel rimuovere gli ostacoli che non hanno fin qui permesso alle donne di dimostrare il loro valore, di poter competere ad armi pari". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata dalla direttrice di ‘Donna Moderna’, Maria Elena Viola.