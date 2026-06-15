

Genova, 15 giu. (Adnkronos) - “Il Paraguay può essere un ottimo cliente per l'industria manifatturiera italiana, soprattutto per quella che produce macchinari intermedi destinati alla trasformazione di tutta la gamma dei prodotti dell'agrofood. Un altro settore nel quale l'Italia può svolgere un ruolo importante è quello dello sviluppo delle energie alternative e della green economy, grazie soprattutto alla disponibilità in Paraguay di rilevanti risorse idroelettriche. Queste ultime consentono di realizzare produzioni industriali classificate come ‘verdi’, partendo dai fertilizzanti fino ad arrivare ai grandi macchinari che alimentano l'industria manifatturiera”. Lo spiega Marcello Fondi, Ambasciatore d’Italia in Paraguay, intervenendo alla Country Presentation ospitata presso Palazzo Tursi e Palazzo della Meridiana, evento di punta della visita a Genova (dal 13 al 15 giugno 2026) di una delegazione del Paraguay composta da imprenditori e rappresentanti istituzionali, per presentare il contesto economico e produttivo del Paese latinoamericano, attualmente Presidente di turno del Mercosur e promuovere l’incremento degli scambi commerciali bilaterali, anche alla luce della entrata in vigore, lo scorso primo maggio, dell’Accordo-Ue, Mercosur sulle nuove regole tariffarie del commercio di beni e servizi tra i due blocchi regionali.



Quest’anno si celebrano 150 anni di cooperazione tra il nostro Paese e il Paraguay. “Trovo che sia molto simbolico l'anniversario di relazioni diplomatiche che abbiamo celebrato anche sotto gli auspici del Presidente della Repubblica Mattarella”, commenta l’ambasciatore italiano che poi si sofferma sul Paese latino: “Il Paraguay, grazie a una stabilità economica che non ha eguali nei Paesi dell'America Latina e all'attività di governo dell'attuale Presidente Peña, ha molto da offrire in termini di rapporti economici con l'estero, in particolare con l'Italia. Il Paraguay - approfondisce - è una nazione cresciuta negli ultimi decenni anche grazie all'importante contributo, in termini di lavoro e di competenze, fornito dalle comunità di origine italiana trasferitasi in Paraguay già all'inizio del Novecento. Di conseguenza, il Paraguay è molto vicino all'Italia dal punto di vista culturale e, in un certo senso, anche linguistico”.



E proprio tra le pieghe di questa vicinanza, “esiste un intero substrato di piccole e medie imprese paraguaiane che guardano al modello italiano, il quale ha fatto scuola nel mondo per la sua capacità di sviluppare un tessuto produttivo ed economico basato non soltanto sul lavoro delle grandi aziende o del settore primario - conclude - ma anche sul ruolo cruciale delle piccole e medie imprese”.

