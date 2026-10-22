

Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - “Siamo molto contenti di Human, è un progetto di condivisione delle idee della nostra università con il mondo delle scuole". Lo ha dichiarato Rocco Papalia, rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma nel corso dell’evento intitolato 'Human, + Idee, persone e innovazioni delle professioni del futuro' tenutosi presso la Nuvola a Roma.

“Gli studenti hanno la possibilità di esprimere quali sono le loro passioni, la loro identità dal punto di vista professionale, cosa vogliono fare da grandi, capire qual è la scienza o la professione e il duro lavoro che si nasconde dietro la professione, ma allo stesso tempo possono dire le cose che mancano e quello che effettivamente vorrebbero che ci sia in università. Quindi è un confronto aperto, - ha continuato Papalia - perché come università noi puntiamo moltissimo ad assimilare, ad avere dei concetti nuovi dagli studenti, perché le loro volontà e i loro desideri sono quelli che esprimeranno le classi future. Quindi dobbiamo avere la possibilità anche di verticalizzare nuovi corsi di laurea che possano dare modo alla nostra università di esprimere meglio la professione del futuro, che in questi tempi di digitalizzazione e di intelligenza artificiale dovrà puntare sempre di più sulla persona umana”.

