

Roma, 17 nov. - (Adnkronos) - “Se mi sono sorpreso di me stesso? Io voglio dare grazie a Dio. La verità è che dalla prima settimana - è passato poco più di un mese, come tutto il mondo sa - c’è stato un intervento un po’ impegnativo, ma fin dall’inizio il viaggio era già programmato e io volevo portarlo a termine. Così, con l’aiuto di Dio e la forza della preghiera - ho ricevuto naturalmente messaggi da parte di tutto il mondo -, e con una certa determinazione che ho, grazie all’aiuto dei medici, ho visto che di fatto era possibile. Non sono al 100%, ma sto abbastanza bene”.

Lo ha detto il Papa ai media al seguito sul volo che dal Perù lo ha riportato a Roma, dove è atterrato all’Aeroporto di Fiumicino alle ore 8.48 di oggi.

"E poi - ha aggiunto sulla sua salute a poco più di un mese per l’asportazione di un tumore maligno al polmone come riporta Vatican news - la resistenza è uno dei doni che il Signore mi ha concesso".

Aalla domanda se dopo l’intervento per l’asportazione del tumore cambierà qualcosa, Prevost - come riporta Vatican news - osserva: “La prima notizia è stata una sorpresa, non c’era nessun sintomo, mi sentivo bene e quindi quando, facendo accertamenti come parte dei check-up, controlli di routine annuali che in genere faccio già da molti anni, è stata scoperta questa che è cominciata come un’ombra. E poi facendo più accertamenti, facendo la biopsia, hanno visto che c’era qualcosa lì, che era un tumore. Come ho detto prima, volevo fare questo viaggio e ho detto: facciamo subito".

"Nella parte del polmone che hanno rimosso, il tumore era totalmente contenuto, - ribadisce - si è limitato lì, non c'è bisogno di un altro trattamento su quello. Per precauzione, come questi controlli annuali, bisognerà essere attenti. Come mi sentivo? Ho un fratello, questo è pubblico, che anche vive in questo momento una situazione molto più complicata, però lo viviamo anche con molta fiducia nel Signore, come forse un segnale a persone che stanno soffrendo, che forse hanno molta paura, - si capisce perché - a dire bisogna: fare i controlli, la prevenzione è molto importante, cercare di curarsi sé stessi nel senso della salute. Quando c'è la necessità di fare un trattamento, che non si abbia tanta paura, si facciano le cose. Grazie a Dio in questo caso anche con la forza della preghiera di tante persone, è andata benissimo e sono qui come testimone”.

Papa Leone XIV torna ora in Vaticano. Si è chiuso così il lungo viaggio in America Latina che lo ha portato in Uruguay, Argentina e Perù. Quando partirà di nuovo? "I prossimi viaggi sono ancora in fase di programmazione per il 2027", ha detto il Papa, che ha concluso: "L’unica cosa che è stata confermata è la Corea per la Giornata Mondiale della Gioventù. Per quanto riguarda questo, beh, ci sono diverse possibilità e le stiamo valutando, ma per ora resta così".

Durante il viaggio di ritorno a Roma, il pontefice ha anche parlato di politica. "Vorrei vedere più capacità di dialogo, costruzione di ponti, riconciliazione, meno polemiche, meno guerra, meno divisione. So che anche questo è un sogno, però so che è possibile. E allora vediamo", la risposta del Papa ai media dopo una domanda relativa al voto sulle elezioni di Midterm in Usa. "Non faccio un commento politico, faccio promozione della Dottrina sociale della Chiesa, con la speranza che alcuni ascoltino. Cerchiamo di promuovere dialogo e la capacità di ascoltare sempre", ha detto come riporta Vatican news.

