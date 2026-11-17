

Roma, 17 nov. - (Adnkronos) - “Se mi sono sorpreso di me stesso? Io voglio dare grazie a Dio. La verità è che dalla prima settimana - è passato poco più di un mese, come tutto il mondo sa - c’è stato un intervento un po’ impegnativo, ma fin dall’inizio il viaggio era già programmato e io volevo portarlo a termine. Così, con l’aiuto di Dio e la forza della preghiera - ho ricevuto naturalmente messaggi da parte di tutto il mondo -, e con una certa determinazione che ho, grazie all’aiuto dei medici, ho visto che di fatto era possibile. Non sono al 100%, ma sto abbastanza bene”.

Lo ha detto il Papa ai media al seguito sul volo che dal Perù lo ha riportato a Roma, dove è atterrato all’Aeroporto di Fiumicino alle ore 8.48 di oggi.

"E poi - ha aggiunto sulla sua salute a poco più di un mese per l’asportazione di un tumore maligno al polmone come riporta Vatican news - la resistenza è uno dei doni che il Signore mi ha concesso".

Alla domanda se dopo l’intervento per l’asportazione del tumore cambierà qualcosa, Prevost - come riporta Vatican news - osserva: “La prima notizia è stata una sorpresa, non c’era nessun sintomo, mi sentivo bene e quindi quando, facendo accertamenti come parte dei check-up, controlli di routine annuali che in genere faccio già da molti anni, è stata scoperta questa che è cominciata come un’ombra. E poi facendo più accertamenti, facendo la biopsia, hanno visto che c’era qualcosa lì, che era un tumore. Come ho detto prima, volevo fare questo viaggio e ho detto: facciamo subito".

"Nella parte del polmone che hanno rimosso, il tumore era totalmente contenuto, - ribadisce - si è limitato lì, non c'è bisogno di un altro trattamento su quello. Per precauzione, come questi controlli annuali, bisognerà essere attenti. Come mi sentivo? Ho un fratello, questo è pubblico, che anche vive in questo momento una situazione molto più complicata, però lo viviamo anche con molta fiducia nel Signore, come forse un segnale a persone che stanno soffrendo, che forse hanno molta paura, - si capisce perché - a dire bisogna: fare i controlli, la prevenzione è molto importante, cercare di curarsi sé stessi nel senso della salute. Quando c'è la necessità di fare un trattamento, che non si abbia tanta paura, si facciano le cose. Grazie a Dio in questo caso anche con la forza della preghiera di tante persone, è andata benissimo e sono qui come testimone”.

Sulle possibili dimissioni e la lettera che lui avrebbe firmato come rinuncia sub conditione nell'ipotesi di un eventuale coma ha detto: "No. Per adesso non vedo necessità, grazie a Dio. Il Diritto canonico ha già diversi punti che interessano questo tema. È nelle mani di Dio, come ho detto prima di essere eletto Papa. Confido in Lui. Eventualmente lo farò, penso. Però per adesso non vedo il bisogno. Grazie".

Papa Leone XIV torna ora in Vaticano. Si è chiuso così il lungo viaggio in America Latina che lo ha portato in Uruguay, Argentina e Perù. Quando partirà di nuovo? "I prossimi viaggi sono ancora in fase di programmazione per il 2027", ha detto il Papa, che ha concluso: "L’unica cosa che è stata confermata è la Corea per la Giornata Mondiale della Gioventù. Per quanto riguarda questo, beh, ci sono diverse possibilità e le stiamo valutando, ma per ora resta così".

Durante il viaggio di ritorno a Roma, il pontefice ha anche parlato di politica. "Vorrei vedere più capacità di dialogo, costruzione di ponti, riconciliazione, meno polemiche, meno guerra, meno divisione. So che anche questo è un sogno, però so che è possibile. E allora vediamo", la risposta del Papa ai media dopo una domanda relativa al voto sulle elezioni di Midterm in Usa. "Non faccio un commento politico, faccio promozione della Dottrina sociale della Chiesa, con la speranza che alcuni ascoltino. Cerchiamo di promuovere dialogo e la capacità di ascoltare sempre", ha detto come riporta Vatican news.

L’immagine del rosario lanciato al Papa con affetto smisurato da un fedele in occasione di uno dei tanti bagni di folla in papamobile in Perù e la relativa sequenza dell’oggetto sacro che colpisce Leone al volto è diventata iconica. Leone XIV ne ha parlato con senso dello humor: "L’affetto dei peruviani, compreso quello della persona che, con grande fede, voleva semplicemente regalarmi un Rosario, sono cose che si portano nel cuore. Forse anche nell’occhio… e che segnano la vita di una persona e che dimostrano che qui c’è davvero entusiasmo, qui c’è una fede profonda, c’è il desiderio di ricevere la benedizione del Signore attraverso un servitore, del Papa. Questa vicinanza è di per sé un messaggio da entrambe le parti. E quindi poter condividere la fede con allegria, poter impartire la benedizione. È un po’ come nel Vangelo: la donna che voleva solo toccare il mantello di Cristo per ricevere la sua benedizione. Io stavo passando con l’auto e volevano toccare il finestrino del Papa, cercavano di superare i cordoni della Polizia Nazionale, ma loro volevano vivere, sentire e sperimentare questa fede".

La questione dei preti sposati, sollevata dal Sinodo sull’Amazzonia, è una questione ancora aperta durante il pontificato di papa Leone? La sta ancora prendendo in considerazione? “Una delle soluzioni proposte è quella. Non è l’unica e, in alcune parti della Chiesa, può causare divisioni, perché questa idea non è accolta da tutti”. Il Papa, almeno per ora, chiude le porte ai sacerdoti sposati. E, rispondendo ai media al seguito sul volo di ritorno dal Perù, come riporta Vatican news, ribadisce: “Come ho chiarito più volte in questo breve anno e mezzo, o giù di lì, da quando sono Papa, una delle mie priorità è promuovere anzitutto l’unità e la comunione tra noi come membri della Chiesa”.

“Per portare avanti un’idea che lo Spirito Santo può continuare a suggerire, e che può suggerire anche ad altri oltre a me, tutti dobbiamo ascoltare. Il Papa non cambia la dottrina della Chiesa. I vescovi devono ascoltare. Può darsi che in futuro alcune cose cambino. Per ora, però, credo che una parte importante del mio ministero nella Chiesa sia guarire e unire le persone. È un po’ come quello che dicevamo sulla polarizzazione intorno a questioni politiche all’interno della Chiesa in alcuni Paesi. Prima di tutto, riuniamoci. Riflettiamo su quali debbano essere, secondo noi, le priorità. Poi vedremo come andare avanti”. “So bene che molte persone non sono d’accordo con questo approccio. Va bene così. Sono qui, ed è questo che offro come parte del mio ministero. Credo che per ora basti così, perché la questione degli uomini sposati nel clero è complessa”, chiude per ora la questione il Pontefice.

