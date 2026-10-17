

(Adnkronos) - Papa Leone XIV, ricoverato da martedì scorso al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un tumore al polmone, è stato dimesso nel primo pomeriggio di oggi. Il Pontefice è uscito dal'ospedale dopo cinque giorni di ricovero.

Volto disteso e sorridente, è uscito a piedi salutando la folla presente e i medici. Leone, salito in auto per fare ritorno in Vaticano, dal finestrino abbassato ha salutato la folla con la mano alzata. Il Papa è entrato nel nosocomio romano martedì scorso dopo le 13. Lo stesso giorno ha subito un intervento di novanta minuti (tre ore in sala operatoria) per rimuovere un adenocarcinoma polmonare, un tumore maligno. Ora si dovranno attendere gli esiti degli esami istologici.



Papa Leone lascia il Gemelli, le immagini dell'uscita del Santo Padre tra gli applausi dei fedeli



Stamane, prima dell'uscita, i medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora nell’ultimo bollettino medico avevano spiegato che “in considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione”. lntanto, alle 12, il Pontefice ha presieduto la messa al decimo piano del Policlinico.

A quanto si apprende, i medici non hanno parlato di necessità di presidi medici per il Papa una volta rientrato nel Palazzo apostolico vaticano. Il Papa, domani, reciterà la preghiera dell’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio, comunica quindi il Vaticano. C'è attesa, invece, per sapere se il Papa mercoledì terrà l’udienza generale in piazza San Pietro. Udienza che è stata calendarizzata dalla Prefettura della Casa Pontificia.



