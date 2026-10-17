

Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - "Alla fine sono riuscita a incontrarlo di nuovo. Ho rivissuto quell'abbraccio e sono riuscita a donargli un Papa in miniatura, realizzato in pannolenci, che rappresenta la sua figura. Gli ho detto che questo piccolo Papa lo accompagnerà sempre, che lo proteggerà dalla sua malattia". Così all'Adnkronos Salute Varvara Struk, la ragazza ucraina di 13 anni con cui il Pontefice si è fermato a parlare lasciando il Policlinico Gemelli, benedicendo lei e chi la accompagnava.La giovane ha affrontato una dura battaglia contro un tumore al collo.

Lo scorso gennaio si è sottoposta a un intervento all'ospedale Regina Margherita di Roma e il giorno prima dell'operazione, il 31 dicembre 2025, ha avuto la possibilità di incontrare Papa Leone XIV in piazza San Pietro e di ricevere da lui un abbraccio che non ha mai dimenticato.Per questo Varvara ha accolto con gioia la notizia delle dimissioni del Pontefice dal Policlinico Gemelli, dove è stato ricoverato per 5 giorni per l'asportazione di un adenocarcinoma al polmone destro.

"Anche io ho lottato contro un tumore e sono molto legata a Papa Leone XIV. Fortunatamente ho superato la malattia e ora sto recuperando", racconta mentre mostra la fotografia di quel momento speciale. Oggi, dopo aver vinto la sua battaglia, Varvara rivolge al Papa un augurio speciale mentre il Pontefice lascia l'ospedale:"Gli auguro di vincere la malattia, proprio come sono riuscita a fare io", conclude visibilmente emozionata.

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