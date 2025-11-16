

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "L'appello di Papa Leone XIV a difesa dei cristiani nel mondo sia un richiamo all'azione per la comunità internazionale. Le sue parole sottolineano l’urgenza di fermare ogni forma di violenza e persecuzione. Una preghiera per le vittime dei massacri, che continuano incessantemente, e vicinanza alle loro famiglie. Grazie al Santo Padre per la sua costante testimonianza di pace". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

