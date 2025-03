Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Il rientro di Papa Francesco in Vaticano è una bellissima notizia. La sua forza continua ad essere un esempio per tutti noi, il suo messaggio di pace e fratellanza un punto di riferimento prezioso per il mondo intero. Bentornato, Santo Padre”. Lo dichiara il ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.