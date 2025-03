Roma, 23 mar. (Adnkronos) - “Le dimissioni di Papa Francesco dall’ospedale, e il suo progressivo ritorno alla missione pastorale, rappresentano una notizia positiva per tutti. Poter continuare a fare affidamento sulla sua parola e sui suoi insegnamenti in questi tempi difficili, e a tratti tempestosi, e’ motivo di speranza e di fiducia per costruire un mondo di pace e fraternità. Ben tornato, Santo Padre!” Così in una nota il senatore Enrico Borghi, Vicepresidente di Italia Viva.