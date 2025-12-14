

San Paolo, 14 dic. (Adnkronos) - Savino Del Bene Scandicci è campione del mondo per Club. La squadra italiana ha vinto a San Paolo in Brasile il Mondiale per Club di pallavolo femminile 2025, battendo in finale, nel derby azzurro, la Prosecco Doc Imoco Conegliano, campione in carica, per 3-1 con i parziali di 30-28, 25-19, 21-25, 25-23. La squadra allenata da Marco Gaspari, alla prima partecipazione al torneo iridato entra nell'albo d'oro della manifestazione e succede proprio alle Pantere.

