

Roma, 7 set (Adnkronos) - "Dopo 23 anni la Nazionale femminile di pallavolo torna campione del mondo: un trionfo che rende onore allo sport italiano e all’intera Nazione. Le Azzurre, con talento e sacrificio, hanno scritto una pagina indimenticabile battendo la Turchia in finale. Complimenti alle atlete, allo staff e alla Federazione: siete l’orgoglio dell’Italia”. Lo dichiara Federico Mollicone, presidente della commissione Sport della Camera dei deputati.



