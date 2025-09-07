

Roma, 7 set (Adnkronos) - "Felicitazioni e congratulazioni alle ragazze italiane della Pallavolo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come si legge in un post del Quirinale che spiega: "Il Presidente Mattarella, dopo la partita finale, si è messo in contatto con il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio e ha invitato la squadra al Quirinale".



