

Roma, 7 set (Adnkronos) - "Il successo delle Azzurre del volley è la dimostrazione di come l’impegno quotidiano, la preparazione e lo spirito di squadra possano diventare simboli vivi della cultura del merito, della determinazione e della bellezza della nostra Nazione". Lo scrive sui social il ministro della Cultura Alessandro Giuli.



