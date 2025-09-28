

Roma, 28 set. (Adnkronos) - “Che vittoria leggendaria! È un orgoglio celebrare anche l'oro iridato della Nazionale maschile di Pallavolo, subito dopo quello conquistato dalla rappresentativa femminile del Ct Velasco. Il suggello di un momento unico e magico: per la prima volta due squadre tricolori di una disciplina salgono sul tetto del mondo nello stesso anno". Il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio commenta così la vittoria della nazionale maschile di pallavolo ai Campionati del Mondo nelle Filippine. "Complimenti ai nostri atleti, allo staff tecnico guidato da Ferdinando De Giorgi e a tutta la Federazione, emblema dell'eccellenza sportiva italiana nel firmamento internazionale. Un grande abbraccio a Giuseppe Manfredi, che è riuscito a salvaguardare un patrimonio azzurro che sta facendo la storia. Siamo fieri di voi!”, ha aggiunto Buonfiglio.

