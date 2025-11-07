

Roma, 7 nov (Adnkronos) - Dopo dieci anni di assenza dai palasport Mauro Berruto, deputato, responsabile sport del Partito democratico ed ex Ct della nazionale italiana di pallavolo maschile con cui vinse il bronzo olimpico a Londra 2012, tornerà ad allenare.

A fine novembre Berruto sarà infatti in Palestina, su invito del Comitato olimpico palestinese e della Federazione palestinese di pallavolo, per una missione di diplomazia sportiva durante la quale guiderà per alcuni giorni la Nazionale palestinese maschile, terrà corsi di formazione per allenatori locali e promuoverà progetti di sviluppo e accesso alla pratica sportiva per i giovani palestinesi.

Con lui una delegazione del Partito democratico composta da Ouidad Bakkali, Laura Boldrini, Sara Ferrari, Valentina Ghio e Andrea Orlando. "È un’emozione immensa e un grande onore: allenare la nazionale palestinese, oggi, è un atto di fiducia nello sport come respiro di libertà e linguaggio di pace. Proverò a restituire il dono che lo sport, in tanti anni di carriera, mi ha regalato: la tenacia e la responsabilità verso il futuro”, ha detto Berruto.

