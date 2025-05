Monreale, 2 mag. (Adnkronos) - Tappeti di fiori, striscioni e fotografie all'ingresso della cattedrale di Monreale (Palermo) in attesa dell'inizio dei funerali di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, i tre giovani monrealesi uccisi sabato notte nella sparatoria vicino al Duomo. In centinaia stanno facendo ingresso nel Duomo, tra cui molti amici con le magliette con le foto dei tre ragazzi uccisi. Oggi a Monreale è lutto cittadino, tuti gli esercizi commerciali, compresi i bar, sono chiusi in segno di lutto.